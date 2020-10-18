Türkiye Ankara'da fırtına ve yağmur etkili oldu

Ankara'da fırtına ve yağmur etkili oldu

Türkiye

Ankara'da fırtına ve yağmur etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına, yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

18 Ekim 2020, Pazar 20:16 Son Güncelleme:
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu yaşamı etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Eskişehir yolunda doluya yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tüm önlemlerini alındığını duyurdu.

DHA / AA


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