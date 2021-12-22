Türkiye Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı!

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı!

Türkiye

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Yaralıların olduğu öğrenildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 08:55 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Ayaş yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprü girişindeki bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İHA -DHA


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