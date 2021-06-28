Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yerinde aşı uygulamasının hayata geçirildiğini duyurmuştu. Bugün Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile il genelinde 30’a yakın büyük AVM’de yerinde aşı uygulaması başladığı bildirildi. Bununla birlikte, şehrin bazı bölgelerinde de vatandaşlar randevu almadan covid aşısı olabiliyor.

ANKARA’DA HANGİ AVM’LERDE COVİD AŞISI YAPILIYOR?

Alınan bilgilere göre, Ankara’da 30’a yakın büyük AVM’e vatandaşlara covid aşısı uygulanmaya başlandı.

Ankara’nın en merkezi konumlarından birinde bulunan Ankamall’da hazırlanan yerinde aşı uygulaması çerçevesinde AVM çalışanları ile vatandaşlar aşılanmaya başlandı.

AVM’de aşı olmak isteyen vatandaşlar için öncelikle onay formu düzenleniyor ve sisteme girişleri yapılıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aşı olan vatandaşlar bir süreliğine istirahate alınıyor. Herhangi bir olumsuz durum ihtimaline karşı da 112 Acil Servis ekipleri AVM’de hazır bekletiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kotanoğlu, hedeflerinin aşılamada Ankara’yı yüzde 80’lere ulaştırmak olduğunu ve bu hedefe ulaşana kadar yerinde aşı uygulamasına devam edeceklerini dile getirdi.

ANKARA’DA YERİNDE AŞI UYGULAMASI NERELERDE VAR?

Ankara’da AVM’lerin yanı sıra Esenboğa Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren Garı, sanayi bölgeleri, otogar ile büyük askeri birlik ve fabrikalarda yerinde aşı uygulaması devam ediyor.