Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarpmıştı

Öte yandan Ankara'da bu sabah belediye otobüsünün kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.







