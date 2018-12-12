Başkent’te, meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.

ANKARA (İHA)