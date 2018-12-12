Ankara'da kar yağışı

Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı

12 Aralık 2018, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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Ankara'da kar yağışı

Başkent’te, meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü. 

ANKARA (İHA)

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