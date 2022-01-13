Türkiye Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Türkiye

Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

13 Ocak 2022, Perşembe 01:22 Son Güncelleme:
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Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman etkisini arttırırken cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları hazır halde bekledi. Meteoroloji ise gecenin ilerleyen saatlerinde don tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

ANKARA (İHA)

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