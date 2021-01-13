Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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Kar İstanbul'a ne zaman geliyor?

Meteoroloji'nin tahminine göre İstanbul dahil olmak üzere bugün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Bu gece Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının İstanbul'da ne zaman düşeceği de belli oldu. Kar, 1 hafta İstanbul'un gündeminde olacak. Bolu'da ise kar yağışı başladı.







