Türkiye Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Türkiye

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

13 Ocak 2021, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Günün önemli manşetleri için tıkla


Kar İstanbul'a ne zaman geliyor?

Meteoroloji'nin tahminine göre İstanbul dahil olmak üzere bugün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Bu gece Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının İstanbul'da ne zaman düşeceği de belli oldu. Kar, 1 hafta İstanbul'un gündeminde olacak. Bolu'da ise kar yağışı başladı.


İlgili Haberler
İstanbul'a ilk kar Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerine düşecekİstanbul'da kar yağışı 4 gün sürecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kolay soru
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kestiği domatesin içinden çıkanlar iğne gibi eline battı