Ankara’da kar yağışı etkili olmaya başladı
Ankara’da, meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.
16 Aralık 2021, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
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Başkent’te birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı.
Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı. Bu arada Ankara’da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.
Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)
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