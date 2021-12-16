Ankara’da kar yağışı etkili olmaya başladı

Başkent’te birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı.

Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı. Bu arada Ankara’da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)



