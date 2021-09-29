Türkiye Ankara'da korkunç cinayet! Elleri bağlı, ağzında havlu var...

Ankara'da korkunç cinayet! Elleri bağlı, ağzında havlu var...

Türkiye

Ankara'da korkunç cinayet! Elleri bağlı, ağzında havlu var...

Erşan Aydemir'in cansız bedeni, elleri bağlı ağzına da havlu sıkıştırılmış bir şekilde bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 15:54 Son Güncelleme:
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Kargo şirketinde Kurye olarak çalışan Erşan Aydemir sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti. Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise Haber verdi.

İhbarla gelen Polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in öldüğü belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ölüm haberini alan Erşan Aydemir'in yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aydemir'in yakınlarını komşular, teskin etmeye çalıştı.

Erşan Aydemir'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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