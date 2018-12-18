Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi İstasyonu'nda tek başına bekleyen Ömer A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı.

İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, metronun altında kalan Ömer A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer A.'nın cenazesi, polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre durdurulan Batıkent yönündeki metro seferleri, daha sonra tekrar başladı.