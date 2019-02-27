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Ankara'da korkunç olay: Poşet içinde bebek cesedi bulundu

Başkent'te kağıt toplayıcısı, bir çöp konteynırının içinde poşete konulmuş bebek cesedi buldu. Polis, bebeğin kim tarafından bırakıldığını araştırıyor.

27 Şubat 2019, Çarşamba 00:07
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Ankara'da korkunç olay: Poşet içinde bebek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 2196. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, 2196. Sokaktaki çöp konteynırında poşete konulmuş bebek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Caddenin giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

OLAY YERİNDE UZUN SÜRE ARAŞTIRMA YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri bebek üzerinde ve konteynır içinde uzun süre araştırma yaptı.

Öte yandan cesedin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Çöp poşetine sarılı bebek cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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