Pursaklar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Saltuk Buğra Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın son katında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, çatıya sıçradı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tunç döküm işletmesinin çatısında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

ANKARA (DHA)