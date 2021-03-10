Gündem Ankara'da peş peşe kritik operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var...

Ankara'da peş peşe kritik operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var...

Gündem

Ankara'da peş peşe kritik operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var...

Ankara'dan FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon haberleri geldi. ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken FETÖ'ye yönelik bir diğer operasyonda da 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 08:49 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir başka FETÖ soruşturması kapsamında da ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ayrıntılar birazdan...

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