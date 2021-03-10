Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir başka FETÖ soruşturması kapsamında da ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ayrıntılar birazdan...