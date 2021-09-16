Türkiye Ankara’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Türkiye

Ankara’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara Sincan'da bir lokantaya yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 Eylül 2021, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşinin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Erhan T.'nin ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı.

Erhan T., 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken, restoranda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü Erhan T. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.


DHA


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