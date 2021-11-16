Ankara'da makas terörü! Araca vurup kaçtı
Ankara'da kimliği belirsiz bir vatandaş, sürdüğü otomobil ile adeta terör estirdi. Başka bir otomobilden kamera ile anbean kaydedilen görüntülerde sürücünün trafikte makas attığı sırada araca çarpıp, kaza yerinden uzaklaştığı görülüyor.
16 Kasım 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde, Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle trafikte makas attığı sırada yine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile çarptı.
Kazaya neden olan sürücü, otomobiliyle durmayarak, kaçtı. Bu sırada çarptığı araç da kontrolden çıkıp, yol ortasına savruldu. Bu sırada aynı güzergahtaki TIR'ın sürücüsü, savrulan otomobile çarpmamak için yoldan çıktı.
Makas kazası, başka otomobilin kamerasınca anbean kaydedildi.
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