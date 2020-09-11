Ankara'da mesai saatlerinde değişiklik
Ankara Valiliği tarafından mesai saatleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.
11 Eylül 2020, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği tarafından paylaşılan yazıda, "Corona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" denildi.
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