Türkiye Ankara'da mesai saatlerine düzenleme

Ankara'da mesai saatlerine düzenleme

Türkiye

Ankara'da mesai saatlerine düzenleme

Ankara Valiliği: Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

03 Aralık 2020, Perşembe 21:18 Son Güncelleme:
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