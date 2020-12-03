Haberler Türkiye Haberleri Ankara'da mesai saatlerine düzenleme Ankara'da mesai saatlerine düzenleme Türkiye Ankara Valiliği: Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi. 03 Aralık 2020, Perşembe 21:18 Son Güncelleme: 03.12.2020 21:18 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Ankara mesai saati düzenleme Yazarlarımızdan Sen aşı yaptıracak mısın? Büşra Özbelli Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun! Şirin Sever Şimdi oldu Rauf Tamer Savcı Doğan Öz’ü vurdular Oral Çalışlar Havacılıkta kritik isimler buluşuyor Hakan Çelik Biden da değişecek Murat Çelik Dijital dönüşüme Türkiye damgası Murat Gülderen İzmir zamanı Banu Şen Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda Doğukan Tevfik Meriç Kısıtlama diyorlar adına Erkut Can BUNLARI DA OKUYUN 1 Turizm acentelerinde aşı turizmi yoğunluğu 2 Türkiye 3 Aralık corona virüs tablosu 3 7 soruda Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşısı 4 Asgari ücret düzenlemesi için ilk toplantı ne zaman? 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur