Ankara'da mesire alanları ve havai fişekler hakkında önemli karar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki mesire alanları ve havai fişek kullanımı ile ilgili alınan önemli bir kararı paylaştı.
03 Ağustos 2021, Salı 10:50 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesire alanları ve havai fişek kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi.
https://twitter.com/mansuryavas06/status/1422455234568282113
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