TRT HABER'in haberine göre; EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında hafta içinde Metro ve Ankaray, 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri hizmet vermeyecek.



