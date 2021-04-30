Ankara'da metro ve Ankaray'ın çalışma günlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
Ankara'da tam kapanma süresi boyunca toplu taşıma araçlarının saatleri değişti. Metro ve Ankaray cumartesi-pazar günleri çalışmayacak.
30 Nisan 2021, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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TRT HABER'in haberine göre; EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında hafta içinde Metro ve Ankaray, 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri hizmet vermeyecek.
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