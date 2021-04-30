Türkiye Ankara'da metro ve Ankaray'ın çalışma günlerine 'tam kapanma' düzenlemesi

Ankara'da metro ve Ankaray'ın çalışma günlerine 'tam kapanma' düzenlemesi

Türkiye

Ankara'da metro ve Ankaray'ın çalışma günlerine 'tam kapanma' düzenlemesi

Ankara'da tam kapanma süresi boyunca toplu taşıma araçlarının saatleri değişti. Metro ve Ankaray cumartesi-pazar günleri çalışmayacak.

30 Nisan 2021, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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TRT HABER'in haberine göre; EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında hafta içinde Metro ve Ankaray, 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri hizmet vermeyecek.


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