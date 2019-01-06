Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün (7 Ocak Pazartesi) ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.

ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün (7 Ocak Pazartesi) ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

BALA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Bala Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07 Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denildi.

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ANKARA (AA)