Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kentte gece başlayıp 14 Aralık Cuma günü öğlene kadar sürecek kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Şahin, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 Aralık Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR DA İDARİ İZİNLİ

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre il genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

BİTLİS'TE DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis’in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 14 Aralık Cuma günü bir gün ara verildiği açıklandı.

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AA