Türkiye Ankara'da operasyon, 106 kişi gözaltına alındı

Ankara'da operasyon, 106 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Ankara'da operasyon, 106 kişi gözaltına alındı

Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

20 Nisan 2021, Salı 09:04 Son Güncelleme:
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Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

DHA

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