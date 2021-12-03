Türkiye Ankara'da operasyon! Polis şüphe edip durdurunca...

Ankara'da operasyon! Polis şüphe edip durdurunca...

Türkiye

Ankara'da operasyon! Polis şüphe edip durdurunca...

Ankara'da ekipler uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik Çiğdemtepe Mahallesi'nde çalışma başlattı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın üzerinde 10 gram eroin yakaladı. Saeyd Ahmed A'nın uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan aldığını söylemesi üzerine, Miraç A'ya yönelik inceleme başlatıldı.

03 Aralık 2021, Cuma 08:22 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik Çiğdemtepe Mahallesi'nde çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üzerinde 10 gram eroin yakaladı.

Saeyd Ahmed A, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan (18) aldığını söylemesi üzerine, Miraç A'ya yönelik inceleme başlatıldı. Polis ekipleri şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 8 kilo 920 gram, Miraç A'nın üzerinde yaptıkları aramada ise 260 gram eroin ele geçirdi.

Operasyon sonucu, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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