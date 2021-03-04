Türkiye Ankara’da otobüs terminalinde akılalmaz olay! Midesinde patladı

Ankara’da otobüs terminalinde akılalmaz olay! Midesinde patladı

Türkiye

Ankara’da otobüs terminalinde akılalmaz olay! Midesinde patladı

Ankara’da şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’de fenalaşan yabancı uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Narziveh’in midesinden 2’si patlamış, 72 kapsül halinde 890 gram metamfetamin uyuşturucusu çıktı.

04 Mart 2021, Perşembe 15:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Van’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh, araç Ankara şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’ye vardığında fenelaştı. Durumunun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Narziveh, ardından ambulans ile şehir hastanesine kaldırıldı. Narziveh’in, hastanede çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu kapsülleri görülünce Narkotik polis ekiplerine bilgi verildi. Hastaneye gelen Narkotim ekiplerinin gözetiminde ameliyata alınan Narziveh’in midesinde 2’si patlamış, 72 kapsül halinde 890 gram uyuşturucu madde metamfetamin çıkarıldı.

İRAN’DAN GETİRİLMİŞ

Narkotim ekiplerinin gözetiminde 5 gün hastanede tedavi gören Narziveh, iyileşince hastaneden taburcu edildikten sonra, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan sorgusunda “susma” hakkını kullanan Narziveh, ifade vermedi. Narkotim ekipleri, Narziveh’in bağlantılarını belirlemek, uyuşturucuyu kimden aldığı, nereye götürdüğünü ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Narziveh’in İstanbul’dan Van’a gittiği, burada İran üzerinden Türkiye’ye sokulan uyuşturucu kapsüllerini yuttuğu belirlendi. Narziveh’in, midesindeki 1 kiloya yakın uyuşturucuyla Van’dan otobüse binerek İstanbul’a gitmek için yola çıktığı kaydedildi.

İlgili Haberler
İlçedeki kaldırılan saat tartışma başlattı: 'Biz Osmanlı kasabası değiliz'



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Bu plan Türkiye’ye derin nefes aldıracak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanlığı'ndan mesai saati ve izinlerle ilgili karar değişikliği