Türkiye Ankara'da otomobil takla attı: 5 öğretmen yaralı

Ankara'da otomobil takla attı: 5 öğretmen yaralı

Türkiye

Ankara'da otomobil takla attı: 5 öğretmen yaralı

Ankara'da, kontrolden çıkıp, refüje çarparak takla atan otomobildeki aynı okulda görevli 5 öğretmen, yaralandı.

31 Aralık 2021, Cuma 15:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara-Konya yolu Beynam kavşağında meydana gelen olayda Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan İlknur Perçin, aynı okulda görevli meslektaşları Tuğçe Özdemir, Songül Kasacı, Hatice Kübra Budak ve Havva Memiş otomobille Ankara'dan yola çıktı.

Perçin'in kontrolünden çıkan otomobil, kavşakta refüje çarpıp, takla attı. Kazada 5 öğretmen de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi ki var
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da son dakika haberi: 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi