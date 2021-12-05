Olay, saat 16.00 sıralarında Sincan Atatürk Mahallesi'ndeki Lale Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yapılan kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev aldı. Yükselen alevler meydanda paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis yolu trafiğe kaparak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sincan'da yangın sonrası bölgeye sevk edilen firma ekipleri, gaz akışını kesti. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İlçede 1 saat 20 dakika boyunca paniğe neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.



