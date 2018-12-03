Ankara'da pitbull cezası: 6 bin 306 lira
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kişiye, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 'pitbull' beslediği gerekçesiyle 6 bin 306 lira ceza kesildi
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri, Çayırhan Mahallesi'nde bir kişinin tehlikeli köpek ırkı beslendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Mahalleye giden ekipler, Murat Y.'nin evinde pitbull cinsi köpek buldu. Murat Y.'ye 6 bin 306 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma eşliğinde evden alınan köpek, Beypazarı Belediyesi köpek barınma evine götürüldü.
Barınma evi yetkilileri köpeğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini bildirdi.