Ankara'da S-400’ler için test uçuşları devam ediyor Ankara’da S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısını test eden F-16 uçuşları bugün de devam etti. Bugün test uçuşları kapsamında helikopterler tarafından yüksek irtifada uçuş yapıldı.