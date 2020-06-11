Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştü

Sağanak nedeniyle metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sağanağın olumsuz etkileri nedeniyle Belediyeye şu ana kadar 800 başvuru yapıldığı ve tüm birimlerin 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm semtlerimizde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz."

AA









AA



