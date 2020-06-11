Türkiye Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili oldu

Türkiye

Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldığı bildirildi.

11 Haziran 2020, Perşembe 22:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştü

Sağanak nedeniyle metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sağanağın olumsuz etkileri nedeniyle Belediyeye şu ana kadar 800 başvuru yapıldığı ve tüm birimlerin 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği ifade edildi. 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm semtlerimizde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz."

AA


İlgili Haberler
7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladıSağanak yağmur hayatı felç etti


AA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sonrasında ulaşım nasıl olacak?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dış hat uçuşları ne zaman başlayacak? Ulaştırma Bakanlığı dış hat seferleri için tarih verdi