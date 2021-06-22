Türkiye Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

22 Haziran 2021, Salı 18:06 Son Güncelleme:
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Öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

AA

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