Çankaya ilçesi Menekşe- 1 Sokak'ta Ahmet Buğra Mucuk'a ait peruk ve saç ürünleri mağazasında geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, F.E. ve 16 yaşındaki kızının yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki doğal saç yumağını torbalarına koyduğu anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Ahmet Buğra Mucuk'un sosyal medyada paylaştığı görüntüde yer alan anne F.E. olayın yanlış anlaşılma olduğunu, saçların hemen sahibine iade edildiğini söyledi. F.E. ayrıca, iş yeri sahibinin bilerek görüntülerin yalnızca bir kısmını sosyal medyada paylaştığını öne sürdü.

'GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN SOSYAL MEDYADA REKLAM YAPTI'

İki yıldır güzellik uzmanı olarak ortağı ile birlikte iş yeri çalıştırdığını belirten F.E., kızı ile birlikte alışveriş yapmak için Mucuk'un mağazasına geldiklerini belirtti. F.E., bir saçı beğendiğini ve kızına almasını söylediğini belirterek, olayın devamını şöyle aktardı:

"Ancak o sırada ben kızıma arkamı dönmüştüm. Beni ya anlamadı ya da anlatamadım. Saçı alıp elinde bulunan poşete koymuş. Daha sonra kızımın telefonunun çalmasından dolayı dışarı çıktı. 2 dakika içinde Ahmet Buğra Mucuk, kapıyı kapatarak saçları çaldığımızı söyledi. Yanlışlıkla kızımın saçı çantaya koymuş olabileceğini söyledim, birkaç kez de polis çağırmalarını söyledim. Kızım poşetten saçı çıkarıp verdi. Ben de yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek görüntüleri silmesini söyledim. Görüntülerin 3 günden önce silinmeyeceğini 3 gün sonra otomatik olarak silineceğini söyledi. İş yerinden ayrıldık, akşamında Ahmet Buğra Mucuk'un söz konusu görüntüler üzerinden sosyal medyada reklam yaptığını gördüm."

'5 BİN TL PARA İSTEDİ'

F.E., görüntüleri izledikten sonra Mucuk'a ulaştığını belirterek, Mucuk'un saçların kendisine eksik teslim edildiğini iddia ettiğini söyledi. F.E., "Önce 700 tane saç olduğunu, sonra 350, en son da 100 tane saç olduğunu söyleyerek benden 5 bin TL istedi, 1500 TL'ye anlaştık. Parayı bir şartla vereceğimi 'bizimle medyaya çıkarsan, bizi aklarsan bu parayı sana veririm' dedim. 'Beni tehdit mi ediyorsun' dedi. Ben de 'görüntülerin geri kalanını neden vermedin görüntüleri kesip bizi rezil ettin' dedim" açıklamasında bulundu.

F.E. iş yeri sahibiyle anlaştığı 1500 TL'nin 1250 TL'lik kısmını ödediğini geri kalan kısmını da ödeyeceğini söyledi. F.E., "Kızımla aramızdaki iletişimsizlikten dolayı başımıza böyle bir iş geldi. Mucuk'un hem saçını verdim hem de 1250 TL ekstradan para verdim. Ancak bu kişi, yanlışlıkla olan bir hatadan dolayı beni ve 16 yaşındaki kızımı rezil etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan F.E., iftiraya maruz kaldıkları gerekçesi ile Ahmet Buğra Mucuk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.