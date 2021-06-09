Ankara’da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvetli sağanak ile birlikte caddeler su altında kalırken araçlar sele kapıldı.





CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber ise Ankara’da yaşanan son dakika gelişmelerini şu şekilde aktardı:

Ankara’da yaklaşık bir saat önce yağış başladı, yağış şiddetli bir anda etkisini gösterdi. Meydana gelen yağış nedeniyle yoğun bir su akmaya başladı ve sele neden oldu.

Kısa süreli bir yağış yaşandı ancak etkili şekilde hissedildi. Mamak'ta yağışla birlikte sel yaşandı. Araçlar ve çöp konteynerleri yola doğru savruldu. Yağmur genel olarak durdu, bazı ilçelerde hafif şekilde devam ediyor.

Son dakika: Ankarada yoğun sağanak sonrası sel Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı

MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE YOĞUN SAĞANAK SONRASI SEL

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını suyla doldurdu. Vatandaşlardan bazıları, ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi. Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, mahalledeki sokakların suyla dolup taştığını belirterek, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz, Bey Mahallesi 8 Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.