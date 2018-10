Servisçi esnafının da sıklıkla şikayetçi olduğu korsan taşımacılar, Ankara'nın her yanında cirit atmaya başladı. Minik Alperen’in öldüğü olaydan ders çıkarmayan korsan servisçiler, eski ve yönetmeliğe uygun olmayan araçlarla öğrencileri taşıyor.

Bazı bölgelerde öğrenciler pick-up araçların kasasında eşya gibi okula götürülürken bazı noktalarda ise 30 yaşındaki araçlara istiflenerek taşınıyor. Korsan servisçiliğin geldiği boyutu ise Saray İlkokulu Müdürlüğü’nün Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı 82491776-140-E.17553739 sayılı ‘Kaçak Servis Taşımacılığı’ konulu yazısı özetliyor. Okul Müdürü, gönderdiği yazıda gayrı resmi ve kaçak yollardan 5 farklı binek otomobilin plakasını vererek korsancılar hakkında gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

3 BİNE YAKIN KORSAN VAR

Sadece okullarla kalmayan korsan servisçiler, Ankara’daki tüm organize sanayi sitelerine de dadandı. Korsanlar, minibüsler, hafif ticari araçlar ve binek otomobillerle birçok firmanın ve fabrikanın da personellerini gece-gündüz demeden kaçak şekilde taşıyor. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Halil İbrahim Seyfi, korsan servisçilerin kanayan yaraları olduğunu vurgulayarak, “Ankara’da 7 bin 329 adet C plakalı servis aracı var. Başkent’te en az 2 bin 500 korsan servis vardır, neredeyse resmi rakamı yarısına yakın bir sayı. Tüm kreşlerde ve özel okulların en az yüzde 10’unda çalışan araçlar korsan. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan araçların yarısına yakını korsan” dedi. Servisçi esnafının Ankara Valiliği’nden ‘C’ plakasız araçların kendileri gibi sıkı bir şekilde denetlenmesini talep ettiğini belirten Seyfi, şöyle konuştu:

DEVLET GEREĞİNİ YAPSIN

“C plakasız araçların her ay bir hafta boyunca denetlenmesi gerekli. Esnafımızın kazançları 5-6 yıl öncesine döndü. Bakım, akaryakıt gibi maliyetler arttı. Şu anda esnaf yüzde 60 eridi. Bu araçlar devlete vergi vermiyor, sertifika ya da belgeleri yok. Bu korsanlar üst üste balık istifi çocukları götürüyor. Veliler sırf ucuz diye buna ses çıkartmıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaşanan olaylar hep korsan servislerde yaşandı. Esnaf yola çıkıp, İstanbul’daki Uber’e yaptıkları gibi c plakası olmayanları durdursalar vatandaş ne der? Bu şık bir olay değil, bu devletin görevi. Geçen sene 3 korsancı benim servisçimi dövdü. Korsanlar c plakalı esnafı dövüyor. Biz aman diyoruz, tutuyoruz esnafımızı. Biz düzgün ve örnek olmalıyız. Devlet c plakası olmayanlara cezasını versin Türkiye’nin Başkent’inde.”

İNSAN CANIYLA OYNUYORLAR

Servisçi esnafı da korsan servisçilik yapanlara karşı isyan etti. Her tipte araçla korsan taşımacılık yapıldığını belirten esnaf, şunları söyledi:

“Öğrenci ya da personel ayırt etmiyorlar. Hepsi sivil plakalı. Diğer şehirlerden aldıkları c plakası olmayan araçlarla taşıyorlar. C plakalı araçlar devlete aylık bin 500-2 bin TL vergi veriyor. Yıllık vergisi ve gelirine göre değişiyor bu. Koltuk sigortası yok, trafik sigortasından da kaçıyorlar. Mesleki yeterlilik belgeleri, adli sicil kaydı, psikoteknik gibi belgeleri de de bulunmuyor, yasal hiçbirşey yok. Mahalledeki Mehmet amca eşini de almış yanına öğrenci taşıyor. Ehliyeti yeterli mi değil mi belli değil. Biz araçlarımıza 15-20 bin TL’ye 3 noktadan emniyet kemeri, koltuk sensörü, GPS, 7/24 kayıt yapıp 1 ay boyunca saklayan kamera taktırıyoruz. Bu korsanlar yüzünden plaka fiyatları da 200 bin TL düştü. Korsanlar cirit atıyor, insan canıyla oynuyorlar.”

