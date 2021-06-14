Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Trafikte aksamalara neden olan sağanak sonucu birçok yerde su baskınları meydana geldi.

İvedik Organize Sanayi bölgesinde, iş yerlerini su basan esnaf içeride kalan eşyalarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar ve tabelalar da devrildi.

Sağanağın olumsuz etkilerinin artmaması için itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde hasar meydana geldi

Yenimahalle İlçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesinde, çok sayıda iş yerinde su baskını yaşandı. Bölgedeki caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personeli sevk edildi.

Organize Sanayi bölgesinde, iş yerlerini su basan esnaf, içeride kalan eşyalarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri, su altında kalan dükkanları vidanjörlerle tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, su baskınından etkilenen iş yerlerinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

"Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor"

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Şahin, "Birkaç yerde iş yerlerine su baskını olduğu bilgisi var. İtfaiyemiz müdahale ediyor. Birkaç alt geçitte kalan araç ihbarı gelmişti, arkadaşlarımız onları da kurtardılar. Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor." dedi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde hasar meydana geldi.

AA

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