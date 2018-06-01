Kaza, TEM otoyolu Çamlıdere Tatak mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin Caval idaresindeki 06 AY 1977 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan tırdaki 6 arazi aracı hurdaya döndü.

Yaralı sürücüye ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralının tedavisi yapıldı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, tırın yolda yalpalamaya başladığını ve ardından devrildiğini söyledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.