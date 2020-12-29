Türkiye Ankara'da silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Ankara'da silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Türkiye

Ankara'da silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde meydana gelen silahlı kaza sonucu bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

29 Aralık 2020, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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