Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 20.30 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesindeki İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih C. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında, İstanbul Caddesi üzerinde tartışma çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla iki el ateş ederek Fatih C.’yi bacağından yaraladı. Fatih C.’yi yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Fatih C.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ANKARA (İHA)