Türkiye Ankara'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurup kaçtı

Ankara'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurup kaçtı

Türkiye

Ankara'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurup kaçtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Şahmeran Gürbüz, borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu Osman Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

18 Kasım 2021, Perşembe 22:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Hamamönü bölgesinde meydana geldi. Şahmeran Gürbüz, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Gürbüz kanlar içerisinde yığılırken, Osman Ö. ise olay yerinde kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Daha önce Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanı işlettiği öğrenilen Gürbüz'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Osman Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Sahte içki ölümlerinde yeni gelişme


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Son on yıl
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sevginur’u başından tabancayla vuran eşine 34 yıl hapis istendi