Oy verme işleminin sona ermesi ile yapılan sayımlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulundaki 1326 numaralı sandıkta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Mansur Yavaş'a 228, Mehmet Özhaseki'ye 52 oy çıkarken, TKP adayı Fatma Korur'a ise 1 oy çıktı. Ayrıca sandıktan 4 geçersiz oy çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANDIĞINDAN YAVAŞ ÇIKTI

Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sandığından Yavaş çıktı

Mansur Yavaş'ın oy kullandığı Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde 4297 numaralı sandıkta oyların çoğunluğunu CHP aldı. Yavaş’ın oy kullandığı sandığa gelen 300 vatandaştan 201’i CHP’ye, 87’si AK Parti'ye, 8’i Saadet Partisi'ne oy verirken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı Arjantin İlkokulundaki 4202 sandıkta numaralı sandıkta en fazla oyu Mansur Yavaş aldı. Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullandığı sandığa gelen 305 seçmenden 226’sı CHP'ye, 68’i AK Parti'ye, 4’ü Saadet Partisi'ne, 2’si TKP’ye, birer kişi de DSP ve Vatan Partisi’ne oy verirken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

KARAMOLLAOĞLU'NUN OKULUNDAN CHP ÇIKTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy verdiği Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesinde 1075 nolu sandıkta 273 seçmen oy kullandı. Sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımında CHP 224, AK Parti 30, Türkiye Komünist Partisi 6, SP 4, Demokratik Sol Partisi 1, Vatan Partisi ise 1 oy aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin oy kullandığı Keçiören'deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki 3226 numaralı sandıktan çıkan sonuçlara göre ise 307 seçmen oy kullandı. Sandıktan çıkan oylara göre, AK Parti 146, CHP 132, Saadet Partisi 9, Bağımsız Türkiye Partisi 3, Vatan Partisi 2 oy aldı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz'ın oy kullandığı Ayten-Şaban Diri İlkokulu 4392 numaralı sandıktan çıkan sonuçlara göre oy kullanan 292 seçmenden 247’si CHP’ye, 32’si AK Parti'ye, 4’ü DSP’ye, 3’ü Saadet Partisi'ne oy verirken, bir kişi de TKP’ye oy vermeyi tercih etti.





ANKARA (İHA)