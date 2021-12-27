Türkiye Ankara'da skandal görüntüler! Yere düşen engelli çocuğu böyle tekmeledi

Ankara'da skandal görüntüler! Yere düşen engelli çocuğu böyle tekmeledi

Türkiye

Ankara'da skandal görüntüler! Yere düşen engelli çocuğu böyle tekmeledi

Ankara'da engelli çocuğu ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi’ne giden bir babanın, merkezden çıktıktan sonra yere düşen çocuğuna tekme attığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 16:33 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen bir kişi, buradan çıkarken engelli çocuğunu tekmeledi.

O sırada çevrede bulunan vatandaşların tepkisi ile karşılaşan acımasız baba daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Şahsın, engelli çocuğunu tekmelediği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



"YAZIK GÜNAH SEN BİR BABASIN"

Öte yandan, babanın engelli çocuğuna uyguladığı şiddeti gören ve karakola giderek durum hakkında şikayetçi olan bir vatandaş ise, “Arabada bir tane daha çocuğu vardı, Onun yanı sıra, ‘kendini neden yere atıyorsun’ diye darp ediyor. Biz tepkimizi gösterdiğimiz zaman da ‘kızım kalksana, yavrucuğum’ demeye başladı. Bu iki yüzlülüktür. Sen o çocuğun sırtından geçiniyorsun. Yazık günah sen bir babasın ve duyarsız kalamazsın” ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ONDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Aynı şekilde karakola giderek şikayetçi olan diğer bir vatandaş da, “Sağlık ocağına girdiğimiz sırada engelli olan çocuk yere düştü babası da onu tekmeledi. Biz de vatandaşlar olarak hepimiz ondan şikayetçiyiz ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız” dedi.

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