Türkiye Ankara'da sürpriz kar yağışı

Ankara'da sürpriz kar yağışı

Türkiye

Ankara'da sürpriz kar yağışı

Ankara'da, baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası hava sıcaklıklarının artması beklenirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

16 Mart 2021, Salı 22:39 Son Güncelleme:
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Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.

Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı.

Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.

DHA

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