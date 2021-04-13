Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı, yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle hasar gördü. İstinat duvarı çöken, temeli kayan bina ile çevresinde riskli bulunarak tahliye edilen 20 binadan 10'unun yıkılmasına karar verildi. Açelya apartmanında yıkım işlemi tamamlandı.

Moloz kaldırma işi, yıkım kararı verilen diğer binalardaki eşyaların taşınmasından sonra yapılacak. Ankara Valiliği Koordinasyon Merkezine taşınma için başvuran ailelerin taşınma işlemleri başladı. Bugün ilk olarak Açelya Apartmanı'nın altında bulunan ve risk durumu yüksek olan Hatipoğlu ve Kılıç apartmanlarının sakinlerine taşınma izni verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi asansörlü vinç ve ekipleriyle birlikte ailelerin eşyalarının tahliyesine yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar, eşyalarını taşırken gözyaşlarını tutamadı.

FİYATLAR HEMEN ARTTI

Gözyaşlarını tutamayan Arzu Demir, apartmandan ve komşularından ayrılacak olmanın hüznünü yaşadığını söyleyerek, "Bize 'belediye ekipleriyle birlikte gireceksiniz' dediler. Önceden girmemize ve eşyalarımızı toplamamıza izin vermiyorlar. Bu mahallede bir ev tuttum. Fiyatlar artmış; 500 liralık evler 750 olmuş, 750'lik evler 1250 lira olmuş, herkes fırsatçı olmuş.

Ben bu eve 1985 yılında gelin geldim. Benim eşim bu binada doğdu, bu binada büyüdü. Bizler arsa sahiplerinin gelinleriyiz, temelden bu yana komşuyuz ama şimdi komşularımdan ayrılıyorum. Biz hastalığımızda, düğünümüzde, cenazemizde hepimiz bir olurduk. Şimdi ben gideceğim, ölüm var, kalım var, gelmek var, görüşmemek var. Bu durum bana çok koyuyor. Açelya apartmanında oturanlara göre biraz şanslıyız; ama sevinemiyoruz. Normal bir şekilde burası kentsel dönüşüme girse ben çok sevinirdim ama bu durumda sevinemiyorum" diye konuştu.

'BU KADAR FIRSATÇILIK OLMAZ'

Gözyaşı döken Kılıç Apartmanı sakini İlknur Kılıç, aynı mahallede ev tuttuğunu söyleyerek, "Ev bulmak çok zor, hiç oturulmayacak evlere 1000 lira 1500 lira kira istiyorlar. Bu kadar fırsatçılık olamaz. Buralar eski yapı binalar, adam 800 lira ise hemen 1100-1200 lira istiyor" dedi. 20 yıldır Hatipoğlu apartmanında oturduğunu söyleyen Sultan Altın ise ev bulamadığını ama eşyasını belediyenin deposuna taşıyacağını söyledi.

Haluk KARAASLAN-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA)