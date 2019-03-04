Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında, çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.