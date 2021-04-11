Ankara’da temeli kayan binada dehşet anları! Çatısı çöktü…

Ankara'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 bina çökme riskine karşı tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı.





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BİNANIN ÇATISI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, temeli kaydığı için yıkım çalışmalarına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü. Binanın giriş kısmında süren yıkım çalışmasının ilerlemesi nedeniyle çatının yıkıldığı belirtildi.

YIKIM ÇALIŞMASINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ

Açelya Apartmanı’nın yıkımı sırasında binadan kopan bir parça da iş makinasının üzerine düştü. Düşen beton parçasının iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığı belirtilirken, yıkım çalışmasına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Öte yandan, lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santim kaydığı belirtildi.

BAKAN SOYLU, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Açelya Apartmanı'ndaki kontrollü yıkım çalışmasını incelemek için alana geldi. Bakan Soylu, uzman ekiplerden çalışmaya ilişkin bilgi aldı. Soylu, daha sonra görevli polis ekiplerini selamladı. Polislere Allah'tan kolaylık dileyen Soylu, "Gününüz de kutlu olsun" dedi.

'DEVLET KİMSEYİ MAĞDUR ETMEZ'

Soylu, alandan ayrılırken, mahalle sakinlerini de selamladı. Soylu ile diyaloğa giren bir mahalleli, "Ne olacak efendim bu işler. İnşallah mağdur olmayız" dedi. Bakan Soylu, vatandaşa cevaben, "O bina yıkılacak. Devlet kimseyi mağdur etmez. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Soylu, daha sonra Türk Kızılay ekipleri ile fotoğraf çekindi.

HAFRİYAT, BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ YERDE AYRICA BİRİKTİRİLECEK

Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanı'nda bina yıkım çalışmaları makaslı ekskavatör ile kontrollü şekilde devam ediyor. Enkaz ise belediyenin belirlediği alanda ev sahiplerinin değerli eşyalarını bulabilmesi için ayrıca biriktirilecek. Bina kontrollü şekilde yıkılmaya çalışılırken, aniden yıkılması ihtimaline karşı da çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletildi. Binanın temelinin oynamasına neden olan iş makinası ise sarsıntıya neden olacağı gerekçesiyle olduğu yerden henüz kaldırılamadı.

HASSAS CİHAZLARLA ÖLÇÜM YAPILIYOR

Yıkımına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çevresindeki binalarda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından lazerle sürekli ölçüm yapılıyor. Yıkım çalışmaları sırasında diğer binalarda meydana gelebilecek hareketlilikler hassas cihazlarla tespit ediliyor.

Bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AFAD Başkanı Hamza Taşdelen ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sık sık yıkım alanına gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaların gece boyunca da devam etmesi beklenirken, aydınlatma için projektörler de alana getirildi. Binanın kendi kendine çökmeden kontrollü bir şekilde yıkılmasının 2 günü bulabileceğini söyleyen ekipler Açelya Apartmanın yıkımın ardından çevredeki diğer 20 binanın oturmaya uygun olup olmadığı hakkında rapor düzenleneceğini belirtti.

DHA