Türkiye Ankara'da tıbbi ekipman fabrikası yanıyor

Ankara'da tıbbi ekipman fabrikası yanıyor

Türkiye

Ankara'da tıbbi ekipman fabrikası yanıyor

Ankara'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Yangın, Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi.


Söndürme çalışmaları sürüyor

Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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