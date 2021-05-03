Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Çavundur Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Acar (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Aydın Acar, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Emine Gümüş ve Gül Karakuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara) (DHA)