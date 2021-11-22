Kadınlar için yapılan yeni gelişmeyi Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

KADIN YOLCULAR İSTEDİKLERİ YERDE İNEBİLECEKLER

EGO otobüslerini kullanan kadınlar saat 19.00'dan itibaren durak şartı olmaksızın istediği yerde inebilecek.

Mansur Yavaş paylaşımına, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız." notunu düştü.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı:



