Ankara'da ulaşımda yeni dönem: Kadınlar istediği yerde inebilecek
Ankara'da toplu ulaşımda önemli bir karar alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların saat 19.00'dan sonra EGO otobüsleriyle istedikleri yerde inebileceğini duyurdu.
22 Kasım 2021, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Kadınlar için yapılan yeni gelişmeyi Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.
KADIN YOLCULAR İSTEDİKLERİ YERDE İNEBİLECEKLER
EGO otobüslerini kullanan kadınlar saat 19.00'dan itibaren durak şartı olmaksızın istediği yerde inebilecek.
Mansur Yavaş paylaşımına, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız." notunu düştü.
İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı:
https://twitter.com/mansuryavas06/status/1462796328891789312
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