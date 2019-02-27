Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Yurdun büyük bir bölümünde bugün kar yağışı etkiliydi. Ankara'da da kar yağışı etkili oluyor. Hal böyle olunca öğrencilerin aklına "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu geliyor.
Ankara'da akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı. Bahar mevsimine günler kala yağan kar sonrası öğrenciler ve veliler "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunu yöneltmeye başladı.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da saat 16.00 gibi başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Yarın ise kar yağışı gözlenmiyor. Bu nedenle okulların tatil olmasına ihtimal verilmiyor.