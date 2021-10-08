Türkiye Ankara’da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye

Ankara’da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

08 Ekim 2021, Cuma 18:06 Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı’ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00’dan, pazar günü ise saat 07.30’dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı’ndan Hipodrom Caddesi’ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

AA

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