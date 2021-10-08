Ankara’da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı’ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00’dan, pazar günü ise saat 07.30’dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı’ndan Hipodrom Caddesi’ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

AA