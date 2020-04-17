Türkiye Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Türkiye

Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı.

17 Nisan 2020, Cuma 17:29 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı.

3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı.

Ekipler sevk edildi

Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

DHA

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